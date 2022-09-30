Итоги дня: договор о вхождении в состав России новых регионов, осенний призыв, НАТО пока закрыто для Украины
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 30 сентября:
- В Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий — глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», — заявил в своем выступлении президент России.
- Владимир Путин в обращении до подписания договора призвал Киев немедленно прекратить огонь и начать переговоры: «Люди сделали свой однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В России появятся четыре новых субъекта — это воля миллионов людей... Люди, живущие в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Мы призываем Киев, мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Всегда».
- Президент России также заявил, что Запад все это время продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, причем всегда мечтали раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание: «Им просто не дает покоя, что в мире есть такая огромная и великая страна».
- Он коснулся и темы взрывов на «Северных потоках»: «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на трубопроводах, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Кому выгодно — тот и сделал».
- Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России и Москва будет воспринимать удары Киева по новым территориям как акт агрессии против страны. Уточняется, что всю территорию Донецкой Народной Республики в границах Донецкой области образца 2014 года «предстоит освободить».
- На фоне этого курс евро упал ниже 51 рубля впервые с октября 2014 года. В моменте он терял 8,68%, достигая уровня 50,72 рубля.
- После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он заявил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Сегодня, по его словам, страна подаст заявку, чтобы сделать это «де-юре».
- Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация пока не готова принять в свои ряды Украину. По его словам, Североатлантический альянс — не сторона конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву.
- Тем временем страны Запада ввели новые санкции. Например, в санкционный список США попали в числе прочих глава Госсовета РТ Фарид Мухметшин и ректор КФУ Ленар Сафин, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр энергетики Александр Новак и другие. А Великобритания закроет для России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.
- Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. Также они заявили о необходимости оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 м, запирать изнутри ворота для прохода на протяжении всего учебного дня. По мнению депутатов, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам.
- Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин избран председателем Общественного совета при Минпромторге России. Его заместителями стали: первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности» Илья Семин; управляющий директор по экономической политике и конкурентоспособности Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» Мария Глухова, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
- Сегодня в Лаишевском суде состоялись прения по делу об авиакатастрофе, в которой погиб депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин. Гособвинитель Дмитрий Горб запросил для командира вертолета Bell-407 и заместителя гендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдата Сулейманова 1 год колонии-поселения.
- В Татарстане смертность от COVID-19 находится практически на нулевом уровне — за сентябрь умерли всего двое заболевших. Замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил снижение летальности: «Если вы посмотрите на количество развернутых коек — оно у нас в Республике Татарстан довольно значительное по сравнению с другими регионами. То есть при малейших подозрениях мы пациента госпитализируем на стационарный этап. И здесь надо сказать, что медики отрабатывают довольно серьезно. Поэтому очевидно, что лечение пациентов средней тяжести более эффективно на стационарном этапе и поэтому они все у нас там и находятся. Мы объясняем этим».
- Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу 120 тысяч человек. Осенний призыв начнется на месяц позже обычного, с 1 ноября. Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания. Частичная мобилизация служащих по призыву не касается.
- Кабмин Татарстана внес изменения в постановление с создании Государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро РТ». Оно касается срока начала работы. В первоначальной редакции устанавливалось, что «казенное учреждение приступает к осуществлению своей деятельности не позднее 1 октября 2022 года». Теперь Кабмин установил новую дату, заменив название месяца. Таким образом, Государственное юридическое бюро должно приступить к работе не позднее 1 ноября 2022 года.
- К 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима приговорил сегодня 33-летнего экс-заместителя прокурора Нурлатского района Евгения Сергеева горсуд Альметьевска. Он вновь признан виновным в серии взяток за мягкую позицию стороны обвинения по уголовным делам и лояльность при прокурорских проверках. Дополнительным наказанием для бывшего сотрудника надзорного ведомства стали 3 года лишения права занимать должности в органах власти.
- Утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквивалент, сообщили в Дании и Швеции. Из письма следует, что оценка сроков завершения утечек на «Северном потоке — 2» не закончена. Оператор «Северного потока» полагает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября.
- Члены Международной федерации хоккея определили порядок возвращения сборной России в структуру чемпионата мира и на Олимпийские игры. На конгрессе организации в Турции было решено вернуть россиян в высший дивизион чемпионата мира — точные даты будут определены позднее.
Ключевые события 219-го дня специальной военной операции на Украине и 10-го дня частичной мобилизации в России:
- Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции на Украине или других военных действиях в целях защиты интересов РФ. Согласно нему, осужденному могут по решению суда предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. Один день участия в военных действиях будет идти за 10 дней лишения свободы. В случае получения травмы, которая не позволит дальше участвовать в военных действиях, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения в связи с частичной мобилизацией. На подорожание этих товаров пожаловались граждане. Службу интересуют средневзвешенные, максимальные и минимальные отпускные цены и динамика объема продаж этих товаров в августе — сентябре 2022 года.
- Первая группа призванных на службу по частичной мобилизации приступила к военной подготовке на полигонах в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.
- Прокуратура Татарстана организовала специальную горячую линию по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Она будет работать круглосуточно. Телефоны горячей линии:
- группа приема обращений граждан — 8 (843) 291-19-25 по будням с 9.00 до 18.00.
- дежурный прокурор — 8 (843) 291-18-81 по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни.
- Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действия их контрактов, сообщается на портале «Объясняем.рф»: «Контракты продолжают свое действие до окончания СВО».
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу: «Установить, что с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке вправе обратиться <...> иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие участие в них не менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья.
- Как сообщили в Минобороны России, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции — атака была отбита.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым