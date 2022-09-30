Дело о гибели Айрата Хайруллина: в Лаишево прокурор просит посадки для пилота рухнувшего вертолета

Сегодня в Лаишевском суде состоялись прения по делу об авиакатастрофе, в которой погиб депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин. Гособвинитель Дмитрий Горб запросил для командира вертолета Bell-407 и заместителя гендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдата Сулейманова 1 год колонии-поселения, сообщил «Реальному времени» адвокат потерпевшего Марат Мухтаров из команды бюро «А2К».



В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить пилота права в течение одного года заниматься эксплуатацией воздушных судов. При этом в своей речи представитель Татарской транспортной прокуратуры уценил установленный следствием ущерб со 125 до 21 млн рублей. На последней сумме настаивала и потерпевшая сторона, указывая, что именно за эту цену приобретался разбившийся вертолет.



Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2020 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли ВИП-пассажир — политик и бизнесмен Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и летчик выжили.

Сын погибшего Амир Хайруллин в прениях вопрос о наказании для командира вертолета оставил на усмотрение суда. Его адвокат Мухтаров указал — вина Сулейманова в грубом нарушении правил управления и эксплуатации воздушным транспортом полностью доказана, просил удовлетворить гражданский иск ЗАО «Эдельвейс Корпорейшен».

Сам выживший и представший перед судом авиатор с 40-летним стажем сегодня вновь принес извинения родственникам погибшего и констатировал, что не желал этой трагедии.

18 октября суд предоставит Сулейманову право выступить с последним словом.



Напомним, уголовное дело по факту случившегося было возбуждено в день трагедии, однако уже в апреле 2020-го его приостановили — не смогли установить лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого-обвиняемого. Такой фигурант появился лишь в феврале 2022-го, когда завершила свое расследование спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета.

По версии обвинения, Сулейманов при выполнении полетного задания нарушил правила движения и безопасной эксплуатации на воздушном транспорте, которые по неосторожности повлекли смерть человека и ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 263 УК РФ). А именно — проигнорировал неблагоприятные и опасные для продолжения полета погодные условия: не повернул машину назад, не попробовал подобрать с воздуха площадку для посадки, не переключился на управление вертолета только по приборам, а принял решение продолжить полет по запланированному маршруту — от села Левашово Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.



В результате при снижении в условиях, не отвечающих требованиям визуальных полетов, командир воздушного судна «потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к его столкновению с замерзшей поверхностью водохранилища».

Ирина Плотникова