Песков: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России. На них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва будет воспринимать удары Киева по новым территориям как акт агрессии против России, приводит РБК его слова.

Уточняется, что всю территорию Донецкой Народной Республики в границах Донецкой области образца 2014 года «предстоит освободить».

Согласно Конституции ДНР, ее территория «определяется границами, существовавшими на день ее образования». Согласно закону ДНР о государственной границе, она проходит с Украиной — по административной границе бывшей Донецкой области Украины (с учетом территориального моря) с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями Украины. По состоянию на февраль 2022 года, на момент признания Россией независимости республики, ДНР была подконтрольна только часть Донецкой области Украины.



Сегодня в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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Татьяна Леухина