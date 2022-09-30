Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на службу будет призвано 120 тысяч человек. Осенний призыв начнется на месяц позже обычного, с 1 ноября.

Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания. Частичная мобилизация служащих по призыву не касается.

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Маргарита Головатенко