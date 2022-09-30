В России упростили прием в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу, он опубликован на сайте Кремля.
— Установить, что с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке вправе обратиться <...> иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие участие в них не менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья, — сказано в тексте указа.
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