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Украина подает заявку в НАТО

17:04, 30.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина подает заявку в НАТО
Фото: wikipedia.org

Украина подает заявку на вступление в НАТО, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Заявка будет подана в ускоренном порядке, сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Сегодня, по его словам, страна подаст заявку, чтобы сделать это «де-юре».

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Маргарита Головатенко
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