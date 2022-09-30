Украина подает заявку в НАТО

Украина подает заявку на вступление в НАТО, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.



Заявка будет подана в ускоренном порядке, сказал Зеленский.



Он заявил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Сегодня, по его словам, страна подаст заявку, чтобы сделать это «де-юре».

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Маргарита Головатенко