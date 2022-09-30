Депутаты Госдумы предложили ограничить доступ посторонних на школьные территории

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. Свое обращение они направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

После недавней трагедии в одной из школ Ижевска необходимо незамедлительно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.

Депутаты направили Голиковой предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории общеобразовательных учреждений, а именно — о запрете нахождения посторонних граждан на территориях учебных заведений в период проведения занятий.

Фото: duma.gov.ru

Также они заявили о необходимости оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 м, запирать изнутри ворота для прохода на протяжении всего учебного дня. По мнению депутатов, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам.

Законодатели добавили, что родительские собрания необходимо проводить исключительно в вечернее время и без присутствия детей, передает RT.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов после трагедии в ижеской школе заявлял, что ведомство в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ после стрельбы в Ижевске. Кроме того, Министерство просвещения РФ и МЧС в ближайшее время намерены провести тренировки по комплексной безопасности образовательных учреждений.

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Татьяна Леухина