Военнослужащие-контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действия их контрактов. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

— Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО, — отмечается в сообщений.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду стало известно, что наличие близких родственников, служащих в зоне специальной военной операции, не будет основанием для отсрочки от частичной мобилизации.



Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина