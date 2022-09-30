Парламент Башкирии предложил привлекать осужденных к участию в СВО
Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции на Украине или других военных действиях в целях защиты интересов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Курултая РБ.
Согласно законопроекту, осужденному могут по решению суда предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. Один день день участия в военных действиях будет идти за 10 дней лишения свободы. В случае получения травмы, которая не позволит дальше участвовать в военных действиях, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.
— Отсрочку от отбывания наказания для участия в спецоперации предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия. Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений, — сообщил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.Накануне сообщалось, что призванные из запаса по частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю освобожденных территорий.
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