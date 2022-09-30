«За 14 взяток — 6,5 года колонии»: в Татарстане вынесли новый приговор зампрокурора Нурлата

К 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима приговорил сегодня 33-летнего экс-заместителя прокурора Нурлатского района Евгения Сергеева горсуд Альметьевска. Он вновь признан виновным в серии взяток за мягкую позицию стороны обвинения по уголовным делам и лояльность при прокурорских проверках, передает журналист «Реального времени».



Ранее Сергеев был осужден по этому делу в Черемшане к 7 годам колонии, но тот приговор был отменен. В обоих процессах гособвинители требовали посадить отступника силовых органов на 9,5 года, лишить его классного чина «младший советник юстиции» и права занимать должности в органах власти в течение 8 лет. А еще — взыскать в пользу государства 665 тысяч рублей, полученных в качестве взяток, и конфисковать мобильный телефон как орудие преступления.

Второй фигурант дела — бывший водитель Нурлатской прокуратуры Сергей Яманов сегодня получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным в 3,5 года. Он осужден за посредничество одной взятке и мошенничество. Другие эпизоды передачи незаконных вознаграждений от водителя зампрокурору следователи прекратили за деятельным раскаянием посредника.



Сергееву же вменили 13 полученных взяток и одно покушение 2018—2020 годов. Сам бывший зампрокурора Нурлата в судах признавал получение денег от Яманова, но настаивал — он не взяточник, а мошенник. На переквалификации настаивали и адвокаты Сергеева — бывшие сотрудники прокуратуры Камиль Монасыпов и Камиль Даишев.

В чем обвиняли Сергеева и Яманова

Напомним, в деле фигурирует общая сумма взяток под миллион. По версии силовиков, чаще всего деньги передавались за обещание подсудимому максимально лояльного курса гособвинения в суде: с ходатайством о прекращении преследования с назначением судебного штрафа либо, за сроком давности, предложением в прениях более мягкой квалификации преступления и минимального или вовсе условного срока.

Так, минимальную по делу взятку — 30 тысяч рублей, по версии обвинения, в апреле 2018-го года отдала воспитатель детсада «Светлячок» — после того как суд прекратил ее дело с назначением штрафа 10 тысяч рублей. Именно такой результат процесса женщине обещал водитель прокуратуры. Заметим, воспитательницу обвиняли в предоставлении суду липовых доказательств — чеков из гостиницы, где она якобы проживала с детьми во время суда с бывшим мужем в Казани. На основании этой подделки обиженная на мужчину пыталась взыскать с него еще и эти расходы, но суд сделал элементарный запрос, и истица пошла под суд. Силовики считают, что, получив от Яманова взятку в 30 тысяч, Сергеев вернул ему «за услугу» половину.

Среди прочих взяткодателей фигурируют трое мужчин 25—30 лет, которых судили в Нурлате за интимную близость с несовершеннолетними. Одного обвиняли в сношении с девушкой старше 12, но младше 14 лет. Согласно УК РФ, за данное преступление предусмотрено лишение свободы от 3 до 10 лет. По версии обвинения, подсудимый передал 150 тысяч рублей (80 тыс. остались у водителя), и в прениях в сентябре 2018-го гособвинитель Сергеев на суде запросил для педофила как раз 3 года. Суд посчитал возможным применить наказание ниже низшего предела и приговорил к 2 годам колонии.

Еще 100 тысяч два сотрудника надзорного ведомства получили от обвиняемого в семи половых преступлениях в отношении потерпевшей, не достигшей 16 лет. За каждое фигуранту грозило до 4 лет колонии, причем, как считают в Следкоме, именно эту «мотивирующую» информацию водитель по просьбе зампрокурора довел до потенциального взяткодателя. Тот был вынужден согласиться и в прениях, в июне 2020-го, наблюдал, как гособвинитель Сергеев просит у суда условный срок в 2 года, а суд дает полтора года с таким же испытательным сроком.

За три эпизода такой же тяги к малолеткам другой житель Нурлата получил 1 год ограничения свободы, причем Сергеев просил 200 часов обязательных работ. По версии силовиков, речи Сергеева в суде предшествовало получение 100 тысяч рублей через Яманова в нурлатском ТЦ Shifa, как признался сам посредник, ему за помощь досталась половина суммы.

Аж на 270 тысяч рублей раскошелился ради свободы ушлый врач медико-социальной экспертизы, что за 2 года трижды успел побывать на скамье подсудимых по обвинениям в 19 эпизодах мелкого взяточничества — получении взяток 5—10 тысяч рублей за инвалидность III группы по общему заболеванию сроком на год. В первый раз экс-сотрудника филиала Главного бюро МСЭ по РТ Валерия Тверскова приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей — ровно такой запрашивал представитель прокуратуры Сергеев (ныне обвиняемый в получении взятки 100 тысяч, из которых 30 тысяч остались посреднику). Во второй раз тот же гособвинитель (после новой взятки 100 тысяч, по версии СК) просил для того же медика штраф в 15 тысяч, и ровно эта сумма фигурирует в приговоре мирового судьи. Ну а в третий раз мировой суд вновь в полном согласии с позицией зампрокурора (позже получившего обвинение во взятке 70 тысяч) прекратил дело Тверскова за сроком давности.



Кроме подсудимых и их родни, вопрос с «отзывчивыми» сотрудниками надзорного ведомства успели порешать фигуранты проверок. Так, в августе 2019-го жильцы домов с улицы Тельмана пожаловались в прокуратуру на кальянную «Территория R». Сергеев поручил проверку по этому обращению помощнику прокурора города, а Яманова, по мнению силовиков, попросил найти хозяина коммерческой точки и запросить с него 100 тысяч — чтобы лавочку не прикрыли и к ответственности не привлекли. В итоге прокурорская проверка для кальянной прошла безболезненно, хотя нарушения там нашли и пожарные, и санврачи. Дело оставалось за малым — опросить хозяина заведения, ознакомить его с фактами и возбудить административное дело. Но этого не произошло.

Еще один эпизод связан с работой пункта по убою скота, на который в ходе выездного приема граждан министру экологии Татарстана пожаловался один из нурлатцев. Сигнал был услышан, и на месте в тот же день побывали экологи и представители исполкома. Подтверждения жалобе о загрязнении почвы биоотходами не нашли, и предприниматель знал об этом, но, когда его вызвали в прокуратуру, заволновался. Как считают силовики, отец водителя Яманова был знаком с этим бизнесменом и по просьбе сына довел до него информацию — за 100 тысяч рублей прокурорская проверка проводиться не будет.



Ирина Плотникова