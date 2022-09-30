Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин заявил, что «англосаксы» стоят за взрывами на «Северных потоках». Это прозвучало в ходе выступления главы государства в Кремле.

— Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на трубопроводах, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Кому выгодно — тот и сделал, — заявил он.

Вчера в Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

В НАТО заявили, что повреждение труб — преднамеренная диверсия. Такие утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. В Североатлантическом альянсе предупредили, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом.

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Татьяна Леухина