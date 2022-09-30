Кабмин Татарстана перенес срок начала работы Государственного юридического бюро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление с создании Государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро РТ». Оно касается срока начала работы.

В первоначальной редакции устанавливалось, что «казенное учреждение приступает к осуществлению своей деятельности не позднее 1 октября 2022 года». Теперь Кабмин установил новую дату, заменив название месяца. Таким образом, Государственное юридическое бюро должно приступит к работе не позднее 1 ноября 2022 года.

Государственное юридическое бюро Татарстана создано в начале августа 2022 года. Основная цель его деятельности — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственное юридическое бюро создано по предложению Министерства юстиции Татарстана. Оно находится на территории комплекса административных зданий «Квартал юстиции», который открылся в Казани в конце августа.

Предельная штатная численность работников Государственного юридического бюро — десять человек. Это руководитель и его заместитель, два главных и четыре ведущих специалиста, референт и водитель.



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Татьяна Демина