Первые мобилизованные россияне начали обучение на полигонах в ДНР

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Первая группа призванных на службу по частичной мобилизации приступила к военной подготовке на полигонах в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ДНР.



— В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев, — сказано в сообщении.

В Народной милиции отметили, что «жители народных республик с воодушевлением встретили подошедшие силы и благодарят президента Российской Федерации за принятое решение».

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В четверг в Минобороны сообщили, что призванные из запаса по частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю освобожденных территорий.



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Маргарита Головатенко