Запад ищет новый шанс ударить по России, считает Путин

Фото: скриншот

Запад все это время продолжает искать новый шанс ударить по нам ослабить и развалить Россию, причем всегда мечтали раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая огромная и великая страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле.

— Им вообще не нужна Россия, она нужна нам, — отметил глава государства.

По мнению Путина, именно Запад растоптал принцип нерушимости границ.

— И именно Запад решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решает? Кто им дал такое право? Сами себе.

Путин подчеркнул, что «мы защитим наши ценности и нашу Родину от Запада».

— Одна из причин многовековой русофобии — в том, что мы не дали себя обобрать в колониальную эпоху.

Сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина