ФАС запросила у маркетплейсов цены на армейскую экипировку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. На подорожание этих товаров пожаловались граждане.

Службу интересуют средневзвешенные, максимальные и минимальные отпускные цены и динамика объема продаж этих товаров в августе — сентябре 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Данные, которые предоставят площадки онлайн-торговли, поспособствуют всестороннему изучению ситуации, считают в антимонопольном ведомстве.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

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Татьяна Леухина