Путин: «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров»

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Президент России Владимир Путин в обращении призвал Киев немедленно прекратить огонь и начать переговоры:

— Люди сделали свой однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В России появятся четыре новых субъекта — это воля миллионов людей... Люди, живущие в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Мы призываем Киев, мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Всегда.

По его словам, Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — только таким может быть путь к миру.

— Мы будем обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру, — отметил Путин.