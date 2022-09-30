В Дании и Швеции заявили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов

Утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Дании и Швеции.

Из письма следует, что оценка сроков завершения утечек на «Северном потоке — 2» не закончена. Оператор «Северного потока» полагает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября.

В Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

Чрезвычайные ситуации на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими службами. Это отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На сайте Североатлантического альянса сказано, что повреждение труб газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — преднамеренная диверсия. НАТО поддерживает проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба.

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Маргарита Головатенко