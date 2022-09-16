Итоги дня: ЦБ снизил ставку до 7,5%, Путин о прекращении конфликта на Украине, гибель генпрокурора ЛНР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 сентября:
- Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее: «Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя».
- Также он предложил Европе снять санкции с «Северного потока — 2»: «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать — и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. «Северный поток — 2» открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки».
- Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 б.п., до 7,5%. Там сообщил: «Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий».
- Как выяснило «Реальное время», со структур бывшего депутата Госдумы и Госсовета Фотата Комарова хотят взыскать суммарно 1,43 миллиарда рублей. Истцом является ПАО «Сбербанк», с которым татарстанские компании сотрудничают уже на протяжении 20 лет. Первое заявление Сбер подал 31 августа к ООО «Трансойл», ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» и АО «СМП» на 1,15 миллиарда рублей, второе — на следующий день, к АО «СМП-Нефтегаз». К последнему требования скромнее — 282,89 миллиона. Оба заявления зарегистрированы в Арбитражном суде Москвы и уже приняты в производство. При этом суть претензий пока неясна.
- В Татарстане не планируют возвращать обязательную вакцинацию против коронавируса, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, хотя Минздрав Татарстана не удовлетворен ее темпами. Также в республике, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не планируют усиливать ограничительные меры.
- На восьмом заседании Совета сельского поселения Актанышского района Татарстана IV созыва главой муниципалитета единогласно избрали руководителя исполкома Ленара Зарипова. Предыдущий глава Энгель Фаттахов подал в отставку в начале июня этого года после очередного инцидента на территории местного кладбища. В начале сентября он стал директором местной агрофирмы «Чишма».
- Также сегодня Радмир Беляев избран главой Менделеевска и Менделеевского района.
- Скандал вокруг оказания ритуальных услуг в Набережных Челнах вышел на новый этап развития. В постановлении исполкома об организации похоронного дела нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Издав документ, местные власти предоставили специализированной муниципальной службе необоснованное преимущество на рынке по благоустройству и содержанию кладбищ. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Российский владелец английского «Борнмута» и бывший помощник гендиректора «Татнефти» Максим Демин ведет предварительные переговоры о продаже футбольного клуба. Он может продать клуб американскому бизнесмену Биллу Фоули, который владеет командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс»
- АО «Завод «Элекон» присвоили звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». «Элекон» награждается «за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».
- Полномочия судьи от России Михаила Лобова в Европейском суде по правам человека прекращены в связи с выходом России из профильной конвенции. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы против России в отношении возможных нарушений Конвенции по защите прав человека, поданные до 16 сентября, но новые жалобы к рассмотрению принимать не будут.
- Президент МОК Томас Бах в своей речи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) затронул тему возвращения российских спортсменов на международные соревнования. В своем варианте он предложил выступление на международных стартах без национальной айдентики.
- Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана.
- В когда-то центре дорожной жизни Казани, Адмиралтейской слободе, был возведен сад. История его очень неоднозначна. По одной версии, его построили в честь казанского губернатора Николая Андреевского и назвали его именем в 1889 году. По другой — парк разбил купец финского происхождения в 1877 году и дал ему имя «Тиволи». Так или иначе, в обоих вариантах это место стало центром жизни молодежи столицы. О празднествах, первых трамваях и ретро-реконструкции «Сада рыбака» — в материале «Реального времени».
- Власти Татарстана решили отменить проведение финала Кубка России по стендовой стрельбе на территории республики. «Такое решение было принято по трем причинам — на спортивном объекте, где должны были пройти соревнования, проводятся ремонтные работы, отсутствуют мишени (производитель — Ново-Липецкий металлургический комбинат отказал в продаже мишеней), нет технического задания на проведение соревнований и нет допуска на соревнования Стрелковым союзом России ведущих спортсменов — членов сборной команды республики Татарстан», — рассказал «Интерфаксу» источник в Министерстве спорта Татарстана. Соревнования должны были пройти с 20 по 25 сентября на базе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в Верхнеуслонском районе.
- Мэрия Иннополиса предложила протестировать полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для этого в городе будет установлен экспериментально-правовой режим (ЭПР). Инициативу обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Мэрия Иннополиса оценила стоимость проекта в 260 млн рублей за 3 года.
- Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов уходит со своего поста, так как не сможет претендовать на третий срок. Его полномочия закончились еще в июне, однако до назначения нового бизнес-омбудсмена он координирует работу аппарата. Титова назначили на должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в июне 2012 года. Повторно он занял этот пост в 2017 году.
- Правительство России выделило 8,2 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий в стране. Эти средства пойдут на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение производства.
Ключевые события 205-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства в здании генпрокуратуры в Луганске. При взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
- Министерство обороны России сообщило, что в результате высокоточных ударов ВКС России потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.
- Также уичтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаева, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1 965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4 940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5 616 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество
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