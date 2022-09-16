Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 б.п., до 7,5%, говорится в сообщении регулятора.

— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11,0—13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.



Фото: cbr.ru

В июле Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Ее снизили сразу на 1,5 п.п.

10 июня Банк России снизил ключевую ставку на 1,5% — с 11% до 9,5%. Такая ставка была до начала спецоперации России на Украине.



28 февраля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение Центробанк.

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Максим Кокунин