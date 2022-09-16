В Татарстане отменили проведение финала Кубка России по стендовой стрельбе

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана приняли решение отменить проведение финала Кубка России по стендовой стрельбе на территории республики, сообщает «Интерфакс».

— Такое решение было принято по трем причинам — на спортивном объекте, где должны были пройти соревнования, проводятся ремонтные работы, отсутствуют мишени (производитель — Ново-Липецкий металлургический комбинат отказал в продаже мишеней), нет технического задания на проведение соревнований и нет допуска на соревнования Стрелковым союзом России ведущих спортсменов — членов сборной команды республики Татарстан, — рассказал агентству источник в Министерстве спорта Татарстана.

По его словам, письмо об отмене проведения этого спортивного мероприятия за подписью министра спорта республики направлено министру спорта России. Напомним, соревнования должны были пройти с 20 по 25 сентября на базе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в Верхнеуслонском районе.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в конце августа в женском финале упражнений по стендовой стрельбе борьба развернулась между Алиной Фазылзяновой из Казани и Ариной Кузнецовой из Санкт-Петербурга. В золотом матче обе девушки поразили по 36 мишеней.



В дополнительной серии до первого промаха победила спортсменка из Татарстана со счетом 2:1, она получила золотую медаль. Девушка занимается стрельбой 12 лет.



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Максим Кокунин