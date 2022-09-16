Исполком Челнов привлекли к ответу за препятствия похоронному бизнесу

Скандал вокруг оказания ритуальных услуг в Набережных Челнах вышел на новый этап развития. В постановлении исполкома об организации похоронного дела нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Издав документ, местные власти предоставили специализированной муниципальной службе необоснованное преимущество на рынке по благоустройству и содержанию кладбищ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ограничение конкуренции



В действиях челнинских властей по вопросам ритуальных услуг вновь нашли нарушения. Антимонопольщики установили, что постановление исполкома «Об организации похоронного дела на территории муниципального образования город Набережные Челны» предоставляет созданной при мэрии специализированной службе необоснованное преимущество перед другими участниками рынка. В начале этой весны сити-менеджер автограда Фарид Салахов подписал документ, согласно которому такой спецслужбой по вопросам похоронного дела стало МАУ «Дирекция городского хозяйства».

Между тем, органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые не допускают, ограничивают или вовсе устраняют какую-либо конкуренцию. Запрещается и необоснованное препятствование деятельности хозяйствующим субъектам.

— Из положений Закона о погребении и похоронном деле не следует, что только специализированная служба по вопросам похоронного дела имеет право осуществлять услуги по содержанию и благоустройству кладбищ. Услуги по содержанию и благоустройству кладбищ и услуги по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению никак не связаны между собой и оказываются в рамках разных товарных рынков. Таким образом, положения пункта 10 Порядка предоставляют специализированной службе по вопросам похоронного дела необоснованное преимущество по осуществлению предпринимательской деятельности на товарном рынке по содержанию и благоустройству кладбищ, — указали инспекторы.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес исполкома направили предупреждение с требованием исключить из постановления пункт о том, что осуществлять работы по вопросам похоронного дела в городе может только специализированная служба — «чтобы у иных хозяйствующих субъектов была возможность для оказания таких услуг муниципальному образованию и неопределенному кругу лиц», говорилось в документе.

Срок исполнения предупреждения чиновники автограда неоднократно продлевали, но и спустя почти год не изменили документ. После чего в УФАС по РТ возбудили дело по против исполкома автограда. Заседание комиссии прошло в начале сентября, и, как сообщили «Реальному времени», решение по нему комиссия может вынести уже в первой декаде октября.

Не первый конфликт

Кстати, похоронное дело в Набережных Челнах стало яблоком раздора еще в 2018 году. Владельцы похоронных фирм жаловались на ущемление своих прав, и на то, что местные власти ведут практически рейдерский захват «печального», но прибыльного рынка. На резкое повышение стоимости услуг, связанных с погребением, жаловались и жители города.

В том же 2018 году в городе против неустановленных сотрудников муниципального предприятия по оказанию погребальных услуг завели уголовное дело. По версии следствия, они незаконно выставляли счета за услуги, связанные с похоронами — по подсчетам, на этих «левых» услугах им удалось заработать почти 1 млн рублей.

Между тем, челнинское резонансное дело, стало причиной для того, чтобы начать проверки и провести мониторинг рынка ритуальных услуг на территории всего Татарстана. К этому, по словам замглавы УФАС по РТ Алмаза Яфизова, подключат не только антимонопольную службу, но и правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru

Суд за право вести бизнес

«Реальное время» уже рассказывало о конфликте между исполкомом автограда и частной фирмой «Кама Техтрак» за право заниматься перевозкой тел. Мэрия отказалась от услуг этой фирмы, расторгнув с ней пятилетний контракт. Однако суд признал незаконным расторжение сделки.

Право на контракт эта фирма выиграла на торгах, заплатив 177,5 тысячи рублей. Среди конкурентов были еще одна городская компания и предприятие из Ижевска. В рамках договора, заключенного с исполкомом, «Кама Техтрак» должна была в течение 5 лет — до конца 2025 года — заниматься перевозкой тел умерших в морг, обслуживая весь город, а оплату за эти услуги должны были производить местные власти. Но проработала фирма недолго — порядка 8 месяцев, да и работать пришлось лишь в жилом массиве. По словам ее директора Рамиля Брицова, в его компании якобы нашли какие-то нарушения, что для властей стало поводом в марте 2021 года расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Между тем у чиновников возник ряд претензий к выполнению договорных обязательств частной фирмой. В ходе нескольких проверок было установлено, что не использовались спецмешки для тел, а сотрудники работали без масок и перчаток. Но эти три нарушения, говорят власти, не были устранены, после чего исполком расторгнул контракт. При этом явных доказательств нарушений суду предоставлено не было.

Несогласный с тем, что его компанию по факту просто устранили с похоронного рынка, владелец «Камы Техтрак», подал иск против исполкома в арбитражный суд и выиграл его — суд признал отказ исполкома Набережных Челнов от исполнения госзаказа незаконным. Также Одиннадцатый арбитражный апелляционный установил, что если нарушение договора и было существенным, то это не причина для его автоматического расторжения. Отстаивая свое право вести честный бизнес, Брицов прошел уже несколько судебных инстанций. Но к этому он был готов — еще весной в беседе с «Реальным временем» он признавал, что «судов будет еще очень много».