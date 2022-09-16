Наследие Фишман: Сад рыбака со множеством имен в Адмиралтейской слободе Казани

Казанская конка, Адмиралтейская слобода и центр праздной жизни молодежи — какую историю хранит в себе парк с полуторавековой историей

Фото: Максим Кокунин

В когда-то центре дорожной жизни Казани, Адмиралтейской слободе, был возведен сад. История его очень неоднозначна. По одной версии, его построили в честь казанского губернатора Николая Андреевского и назвали его именем в 1889 году. По другой — парк разбил купец финского происхождения в 1877 году и дал ему имя «Тиволи». Так или иначе, в обоих вариантах это место стало центром жизни молодежи столицы. О празднествах, первых трамваях и ретро-реконструкции Сада Рыбака — в материале «Реального времени».

Свою историю парк берет от открытия первой казанской «конки» — аналога современных трамвайных путей. В 1875 году она принадлежала инженеру Павлу Панаеву, но всего через два года перешла во владения финского купца Густава Тальквиста, «человека, который создал славу казанской конке». Второй владелец не только развил коночное депо, но и в том же 1877 году разбил возле него сад, который прозвал на европейский манер «Тиволи».

Тиволи по своей благоустроенности мог соперничать даже с Лядским садом. (Напомним, его создали специально для интеллигенции Казани). По вечерам в парке, претендующем на «европейскость», собиралась местная молодежь — Тальквист устраивал вечера танцев, оркестров и благотворительные концерты.

Однако известность парк получил далеко не только благодаря большому количеству праздных событий. Несколько раз здесь проходили грандиозные промышленные и сельскохозяйственные выставки. Инициатором был, как ни странно, тот же финский купец.

Далее версии расходятся. Возможно, в 1889 году в память об умершем казанском губернаторе Николае Андреевском разбили парк, впоследствии ставшем Садом Рыбака. А возможно, что после кончины губернатора в память о нем же Тиволи переименовали в Андреевский.

В начале 20-го века сад опять сменил хозяина — им стал известный казанский купец, производитель кваса и прохладительных напитков Г. Дудоров. Место снова переименовали, уже в честь него. По первой версии, общественное пространство после этого существовало недолго — на его месте в 1967 году построили завод «Сантехприбор». Теперь молодежь стала ходить на танцы в сад Рыбака.

По второй же версии, Дудоровский сад еще некоторое время носил название «Сад машиностроителей», пока в 1936 году на фонтане не установили статую рыбака. Тогда название сменили на нынешнее. При постройке завода сад территориально уменьшился, однако, в отличие от первой версии, не исчез совсем.

В 21-м веке сад уже перестал быть столь популярным, а его характеризующую деталь, статую рыбака, демонтировали. Осталась лишь чаша. Однако это не значит, что столь богатая история парка закончена. 3 сентября он открылся после первого этапа реставрации. На данный момент благоустроена некоторая его часть и построена новая детская площадка. В следующем году планируют установить фонари и гирлянды в ретростиле, восстановить фонтан-скульптуру рыбака и дать саду вторую жизнь.

