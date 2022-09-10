Экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов возглавил агрофирму «Чишма»

Как стало известно «Реальному времени», экс-глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов в начале сентября стал директором местной агрофирмы «Чишма». Его назначение на должность произошло 2 сентября этого года.

Напомним, как глава района он подал в отставку в начале июня этого года. Не исключено, что такое решение было вызвано тем, что на территории актанышского кладбища повторно осквернили могилу Виктора Смирнова. По крайней мере, именно об этом упоминалось в сообщении об уходе Фаттахова с поста главы района.



Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Возглавил Актанышский район он в 2018 году. Во главе муниципалитета Фаттахов был и в 2006—2012 годах. В перерыве с 2012-го по 2017-й занимал должность министра образования и науки Татарстана.

Сейчас он возглавил агрофирму «Чишма», которая, исходя из ОКВЭД, занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Выручка предприятия за прошлый год составила чуть менее 90 миллионов рублей, а чистая прибыль — 32 миллиона.

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Артем Гафаров