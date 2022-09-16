Парламент Казахстана принял закон о переименовании столицы страны обратно в Астану

Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Об этом сообщает RT.

Напомним, ранее глава Минюста страны Канат Мусин сообщал, что поправки предусматривают введение однократного семилетнего президентского срока, причем эта норма станет неизменной.

Кроме того, срок полномочий судей Конституционного суда в Казахстане намерены увеличить с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

Фото: wikipedia.org

В начале недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану.

— Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов <...>. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — рассказал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.

Он отметил, что Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, а потому другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохранить свои наименования.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан 23 марта 2019 года. Тогда же он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан. Об этом он заявил в рамках вступления в должность.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил назвать улицы в городах именем Назарбаева. Он заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Елбасы (отец народов).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин