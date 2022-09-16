В Иннополисе предложили тестировать дроны-беспилотники

Фото: Максим Кокунин

Мэрия Иннополиса предложила протестировать полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для этого в городе будет установлен экспериментально-правовой режим (ЭПР), сообщают «Ведомости».

Инициативу обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Свое заключение эксперты направят в Минэкономразвития для принятия окончательного решения по созданию экспериментально-правового режима.

Представитель АНО подтвердил, что на следующей неделе инициативу рассмотрят на заседании экспертной группы.



«Цифровая экономика», как организация предпринимательского сообщества, поддерживает расширение списка ЭПР, мы продолжаем поиск новых инициатив российского бизнеса, которым необходимо снятие нормативных барьеров», — добавил он.

Мэрия Иннополиса оценила стоимость проекта в 260 млн рублей за три года.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, что еще в 2018 году в Иннополисе протестировали дроны для доставки грузов. За час дрон вместе с грузом преодолел расстояние 38 км и вернулся обратно.

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Анна Санникова