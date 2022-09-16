Роспотребнадзор по Татарстану: введения жестких антиковидных ограничений не требуется

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не планируют усиливать ограничительные меры. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Ситуация на сегодняшний день управляемая. И она управляемая теми профилактическими мероприятиями, которые введены в рамках рекомендательного характера. То есть на сегодня введения каких-либо жестких ограничительных мероприятий не требуется, — сказала она.

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 998 человек. Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 168 510 случаев коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане масочный режим приостановили в начале лета — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объясняла, что решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19. С 20 августа масочный режим носит рекомендательный характер.



8 июля в Татарстане приостановили действие постановления Кабмина республики от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». С этого дня перестали действовать ограничения на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись и органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.

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Татьяна Демина