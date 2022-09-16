МОК раздумывает над возвращением российских спортсменов на международные соревнования

Президент МОК Томас Бах в своей речи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) затронул тему возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

В своем варианте он предложил выступление на международных стартах без национальной айдентики. Об этом сообщает глава пресс-службы Союза биатлонистов России (CБР) Сергей Аверьянов.

«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики.



Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал Аверьянов.

В свою очередь российская саблистка Софья Великая, которая также участвовала на конгрессе заявила, что многие страны и их спортивные федерации выступают за возвращение россиян на международные соревнования.

— Многие спортсмены выступили за наше возвращение. Вокруг нас хаос, но спорт всегда выручал. Надеюсь, нас другие коллеги тоже услышат и будут поддерживать, — цитирует РИА главу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софью Великую.

Напомним, в конце февраля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные спортивные федерации отстранить российских спортсменов от соревнований, нарушив Олимпийскую хартию. Однако федерации в некоторых видах спорта не послушали призыв и продолжили допускать россиян до соревнований. Так в дзюдо и большом теннисе россияне продолжают выступать под нейтральным статусом.







