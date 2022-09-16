Минздрав Татарстана не удовлетворен темпами вакцинации против COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Мы не удовлетворены темпами вакцинации против коронавируса», — заявил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. На сегодняшний день прививку сделали 2 734 119 жителей республики.



— Не удовлетворены с точки зрения заботы о здоровье, — уточнил Владимир Жаворонков.

По его словам, татарстанцы выбирают как обычный, так иинтраназальный способ вакцинации против коронавируса. Соотношение примерно равное.

— Это нормально. Это хороший показатель. Нас он абсолютно устраивает. Здесь никаких вопросов или пожеланий, что давайте ускорим иинтраназальную или внутримышечную [вакцинацию], мы не предъявляем населению. Все идет своим чередом, — заявил Владимир Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане по-прежнему растет количество людей, которые были вакцинированы более шести месяцев назад.

— Количество вакцинированных наших жителей республики на 16 марта — 1 миллион 926 тысяч человек. Повторную вакцинацию на 16 сентября прошли 475 тысяч всего лишь. Должны пройти повторную вакцинацию, прям настаиваем на термине «должны», 1 миллион 450 тысяч, — сообщил он.



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Татьяна Демина