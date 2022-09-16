Радмир Беляев избран главой Менделеевска

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

Радмир Беляев избран главой Менделеевска и председателем городского совета, сообщает пресс-служба районной администрации.

Депутаты районного Совета единогласно поддержали его кандидатуру. После избрания на должность новоиспеченный глава произнес присягу.

Беляев родился 11 июня 1987 года в Набережных Челнах.

Образование

2009 год — Камская государственная инженерно-экономическая академия по специальности «менеджмент организации».

2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

2014 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «специалист по государственному и муниципальному управлению» — Master of Public Administration (MPA).

Трудовая деятельность

2007-2009 год — председатель местной молодежной общественной организации «Городской Студенческий Совет».

2008-2009 год — вице-президент Региональной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан».

2009-2011 год — главный специалист управления по делам молодежи исполнительного комитета Набережных Челнов.

2011-2016 год — заместитель начальника управления экономического развития и поддержки предпринимательства, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства.

Февраль-сентябрь 2016 год — начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета Набережных Челнов.

2016-2019 год — заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Татарстана.

С 15 апреля 2019 год — первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана.

Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru (Беляев по середине)

Напомним, вчера сообщалось, что Камиль Назмиев назначен замруководителя исполкома Нижнекамска. Об этом стало известно во время сессии районного и городского советов депутатов.

До 2015 года он был главой Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля. Затем до 2018 года он был замглавы Мензелинского района, а 2018 по 2021-й — руководителем исполкома Мензелинского района.



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Максим Кокунин