Бизнес-группе Фоата Комарова выставили счет на 1,5 миллиарда

Фото: realnoevremya.ru (на снимке - Фоат Комаров)

Давняя история сотрудничества ознаменовалась миллиардным судебным иском

Как выяснило «Реальное время», со структур бывшего депутата Госдумы и Госсовета Фоата Комарова хотят взыскать суммарно 1,43 миллиарда рублей. Истцом является ПАО «Сбербанк», с которым татарстанские компании сотрудничают уже на протяжении 20 лет.

Первое заявление Сбер подал 31 августа к ООО «Трансойл», ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» и АО «СМП» на 1,15 миллиарда рублей, второе — на следующий день, к АО «СМП-Нефтегаз». К последнему требования скромнее — 282,89 миллиона. Оба заявления зарегистрированы в Арбитражном суде Москвы и уже приняты в производство. При этом суть претензий пока неясна.

Интересно, что в мае сам Фоат Комаров, член совета директоров «СМП» и руководитель чулочно-носочной фабрики Юлия Ишмуратова, а также «Трансойл» и «СМП-Нефтегаз» подали иски к Сберу о признании недействительными сделок по расчетным товарным опционам. В одном из заявлений с банка хотят взыскать 8,5 миллиона рублей. Однако к рассмотрению по существу обоих так и не приступили — буквально сегодня московский арбитраж передал дела в татарстанский.

Фото: realnoevremya.ru

Сбербанк и империю Комарова, как уже было сказано, связывают достаточно длительные отношения. В том числе Сбербанк неоднократно предоставлял кредиты: так, в 2010 году «СМП-Нефтегаз» занял 716 миллионов рублей, а в 2017 году — АО им. Н. Е. Токарликова взяло заем в размере 575,8 миллиона рублей для создания молочно-товарного комплекса на тысячу коров.

Добыча нефти, молочное хозяйство, пошив носков — что входит в бизнес Комарова

Центром империи Комарова считается АО «СМП-Нефтегаз», показывающее не первый год миллиардную выручку. По итогам прошлого года альметьевская нефтедобывающая компания показала рекордную как минимум за 5 лет выручку в 13 миллиардов, но вот прибыль упала — до 600 миллионов рублей. Для сравнения, это в два раза меньше показателя, который показала фирма по итогам 2016 года. К слову, недавно там сменился гендиректор — в кресло вернулся Олег Шабалин. Он уж возглавлял «СМП-Нефтегаз» с 2012 по 2017 год, после чего стал замглавы исполкома Альметьевского района по работе с сельскими поселениями.

Основным владельцем «СМП-Нефтегаз» является АО «СМП», гендиректором которого является сам Комаров, а владельцами — его дети. Примечательно, что что при выручке в 11 миллионов за 2021 год, компания получила чистую прибыль в 406,9 миллиона

Что касается других вышеупомянутых компаний, то все они являются «дочками» «СМП-Нефтегаз» и «СМП». Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» занимается, очевидно, пошивом носков, но при огромной выручке — более 296 миллионов — прибыль за 2021 год составила всего 464 тысячи рублей.

Деятельность другой компании — «Трансойл» — связана с добычей нефти. Здесь выручка и прибыль гораздо выше — 4,2 миллиарда и 706.1 миллиона соответственно. А что касается АО им. Н. Е. Токарликова, то оно содержит молочно-товарный комплекс беспривязного содержания коров, кредит на который выдавала Сбер. Однако финансовыми результатами фирма, в отличии от своих «братьев и сестер», не блистает — убыток за прошлый год составил 167,8 миллиона рублей. В 2018 году предприятие посещал президент Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Еще одна важная компания Комарова — «Автострада», которая заключила многомиллиардное концессионное соглашение по строительству платной дороги в Шали в Татарстане. Из-за этого она даже судилась с фирмой однокурсника президента России Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета Виктора Хмарина — ООО «Градиентстрой».

Дарья Пинегина