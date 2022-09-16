В ЕСПЧ прекратили полномочия судьи от России

Полномочия судьи от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) прекращены в связи с выходом России из профильной конвенции. Об этом говорится в сообщении суда.

— 5 сентября 2022 года суд констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению, — говорится в заявлении суда.

Фото: wikipedia.org

ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы против России в отношении возможных нарушений Конвенции по защите прав человека, поданные до 16 сентября. Новые жалобы к рассмотрению принимать не будут.

С января 2022 года должность судьи от России в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов.

В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее проголосовали 93 государства, против выступили 24 страны. Отмечалось, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.



В марте Комитет министров Совета Европы исключил Россию, она перестает быть членом организации. Россия входила в Совет на протяжении 26 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против России. С 16 сентября Россия перестает быть участницей Европейской конвенции по правам человека.



В июне президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



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Татьяна Леухина