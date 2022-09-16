Правительство России выделило более 8 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделило 8,2 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий в стране. Эти средства пойдут на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение производства, сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям — они получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств.

Кроме того, они помогут запустить 17 новых проектов, реализация которых позволит привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест.

Фонд развития промышленности предоставит льготные займы предприятиям, занимающимся разработкой перспективных технологий, а также производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Данное решение вошло в перечень поручений премьер-министра России Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в Удмуртию в июле 2022 года. Затем вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки.

Кредиты будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ниже — 3% годовых. Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

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Максим Кокунин