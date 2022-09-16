Ленар Зарипов занял пост главы Актанышского района

На восьмом заседании Совета сельского поселения Актанышского района Татарстана IV созыва главой муниципалитета единогласно избран руководитель исполкома Ленар Зарипов.

Uолосование проводилось открытым способом. В работе заседания приняли участие депутат Госсовета Татарстана, председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, главный советник Управления президента республики по работе с территориями Айрат Мустафин. Председательствовал на заседании депутат Совета Актанышского сельского поселения Дилфат Нагимов.

Хабибуллин поблагодарил Энгеля Фаттахова, долгие годы возглавлявшего район, пожелал успехов Ленару Зарипову.

С 2014 по 2019 год — директор филиала ОАО «Сетевая компания» ‑ «Набережночелнинские электрические сети».

С 2015 по 2020 год — Депутат Горсовета Набережных Челнов третьего созыва.

С 2019 по 2022 год — Директор филиала ОАО «Сетевая компания»-«Дирекция строящихся объектов».

С 2020 года — депутат Горсовета Набережных Челнов четвертого созыва.

С 2022 года — глава Актанышского района.

Энгель Фаттахов подал в отставку в начале июня этого года после очередного инцидента на территории местного кладбища. В начале сентября он стал директором местной агрофирмы «Чишма».



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Максим Кокунин