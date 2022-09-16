Ленар Зарипов занял пост главы Актанышского района
На восьмом заседании Совета сельского поселения Актанышского района Татарстана IV созыва главой муниципалитета единогласно избран руководитель исполкома Ленар Зарипов.
Uолосование проводилось открытым способом. В работе заседания приняли участие депутат Госсовета Татарстана, председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, главный советник Управления президента республики по работе с территориями Айрат Мустафин. Председательствовал на заседании депутат Совета Актанышского сельского поселения Дилфат Нагимов.
Хабибуллин поблагодарил Энгеля Фаттахова, долгие годы возглавлявшего район, пожелал успехов Ленару Зарипову.
- С 2014 по 2019 год — директор филиала ОАО «Сетевая компания» ‑ «Набережночелнинские электрические сети».
- С 2015 по 2020 год — Депутат Горсовета Набережных Челнов третьего созыва.
- С 2019 по 2022 год — Директор филиала ОАО «Сетевая компания»-«Дирекция строящихся объектов».
- С 2020 года — депутат Горсовета Набережных Челнов четвертого созыва.
- С 2022 года — глава Актанышского района.
Энгель Фаттахов подал в отставку в начале июня этого года после очередного инцидента на территории местного кладбища. В начале сентября он стал директором местной агрофирмы «Чишма».
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