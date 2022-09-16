Борис Титов уходит с поста бизнес-омбудсмена России

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов уходит со своего поста. Эту информацию он подтвердил «Интерфаксу», уточнив, что не сможет претендовать на третий срок.

— Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента, — отметил Титов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что полномочия закончились еще в июне, однако до назначения нового бизнес-омбудсмена Титов координирует работу аппарата. Согласно закону, занимать эту должность возможно только два срока подряд.

Титова назначили на должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в июне 2012 года. Повторно он занял этот пост в 2017 году.

В мае прошлого года Титов заявлял, что собирается покинуть должность. Свой уход он объяснил принципом «не более двух сроков подряд».

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Татьяна Леухина