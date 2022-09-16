Экс-помощник гендиректора «Татнефти» намерен продать английский футбольный клуб

Российский владелец английского «Борнмута» и бывший помощник гендиректора «Татнефти» Максим Демин ведет предварительные переговоры о продаже футбольного клуба, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Демин может продать клуб американскому бизнесмену Биллу Фоули, который владеет командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».

Напомним, в 2019 году компания AFC Bournemouth Ltd российского бизнесмена Максима Демина выкупила 25% акций английского футбольного клуба «Борнмут», выступающего в АПЛ, у инвестиционной группы PEAK6 Investments.

Таким образом, россиянин стал владельцем 100% акций ФК. В 2011 году Демин купил 50% акций «Борнмута» за 650 тыс. фунтов. Позже он увеличил долю до 100%, но в 2015 году продал 25% акций PEAK6 Investments и сейчас выкупил обратно.

Фото: afcb.co.uk

До 2005 года Максим Демин работал помощником гендиректора «Татнефти» по финансовым вопросам. В 2008 году вместе сооснователем банка «Зенит» Алексеем Соколовым, членом совета директоров банка «Ак Барс», бывшим коллегой по «Татнефти» Игорем Аванесяном и Антоном Большаковым контролировал почти 30% «Ак Барса» (доля Демина составляла 7,3%).



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Максим Кокунин