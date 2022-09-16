В Татарстане не планируют возвращать обязательную вакцинацию против коронавируса

Фото: Максим Платонов

Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса в Татарстане возобновлять не планируется. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— У нас на сегодня ситуация полностью управляемая. Все алгоритмы известны, все меры профилактики известны, поэтому на сегодня [вопрос] введения каких-либо дополнительных обязательных обязательств, требований, не стоит. Мы все-таки надеемся на то, что у нас наше население, наши граждане очень ответственно относятся к своему здоровью и сделают все необходимое для того, чтобы уберечь себя и своих близких, — сказала она.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Татарстане 18 января 2021 года. К этому времени в республике уже вакцинировали почти 3 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 11 октября 2021 года в республике проводилась обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. Ее отменили лишь в марте этого года. В постановлении руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану указывалось, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



На сегодняшний день в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 734 119 человек. Республиканский Минздрав темпами вакцинации не удовлетворен.

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Татьяна Демина