Путин заявил о готовности сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. При этом Киев отказался от переговоров и решил идти военным путем.

— Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя, — приводит «РИА Новости» слова главы государства, сказанные в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин пообещал держать Моди в курсе происходящего на Украине.



На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.



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Татьяна Леухина