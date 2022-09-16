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Путин заявил о готовности сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее

16:36, 16.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин заявил о готовности сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. При этом Киев отказался от переговоров и решил идти военным путем.

— Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя, — приводит «РИА Новости» слова главы государства, сказанные в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин пообещал держать Моди в курсе происходящего на Украине.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Татьяна Леухина
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