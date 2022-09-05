Итоги дня: приговор Ивану Сафронову, новый премьер-министр Великобритании, взрыв в Кабуле
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 сентября:
- Мосгорсуд признал виновным в государственной измене экс-советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Сам Сафронов свою вину не признал. Защита обжаловала приговор.
- Басманный суд Москвы признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». Он удовлетворил иск Роскомнадзора, направленный после непредоставления устава редакции в установленные российским законодательством сроки.
- Новым премьер-министром Великобритании станет глава МИД страны Лиз Трасс — она избрана главой Консервативной партии. Она набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак, получил 60,4 тысячи голосов.
- В Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате погибли два сотрудника дипмиссии, сообщили в МИД РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства.
- В Казани отменили постановление о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении руководителя ТСНРУ Юрия Егорушкина. Дело против известного татарстанского реставратора с суммой ущерба в 106 млн рублей завели вскоре после расследования пожара в Алафузовском театре, где располагалась арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Подробности — в материале «Реального времени».
- Некоторые казанские школы перегружены, из-за чего детей перераспределяют в отдаленные учебные заведения. По прогнозу, к 2025 году в городе будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников. «Нехватка школ — это не чей-то недосмотр, это системная проблема, которая возникла в связи с бэби-бумом», — считает глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.
- Банк России готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах. В регуляторе уточнили, что речь не идет об узаконивании криптовалюты как платежного средства на территории страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России.
- В новом учебном году стоимость комплексов школьного меню останется на том же уровне, что и ранее. Учащимся младших классов горячее питание предоставляется бесплатно. За дополнительную плату они могут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей и суп за 16 рублей.
- Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана с 5 сентября назначена Лилия Сафиуллина. С декабря прошлого года она возглавляла Самарский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России».
- Тимур Бекмансуров, устроивший в Пермском государственном национальном исследовательском университете в 2021 году стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, признал свою вину в зале суда. СК завершил расследование дела в июле.
- Начальник медико-санитарной части МВД по Татарстану Рустем Хисамиев покинул свой пост. Он возглавил крупное сельскохозяйственное предприятие в Новой Атне с миллиардной выручкой. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На этой неделе в Татарстане сохранится очень холодная погода, временами пройдут дожди. По прогнозу Гидрометцентра республики, температурный фон окажется на 6—7 градусов ниже нормы.
- Громкое эхо махинаций Ильи Буланкина с помещениями в домах «Свея» раздалось в Казани на улице Тельмана: собственники, выкупившие мансардные помещения как отдельные квартиры у фирмы осужденного за мошенничество строителя, сумели убедить Верховный суд России, что им незаконно отказывают в признании прав собственности на эти площади, которые по документам квартирами не значатся. Однако дело пойдет на четвертый судебный круг, поскольку ТСЖ настаивает на переводе мансард в общую долевую собственность владельцев дома.
- Конкурсный управляющий казанского ООО «Строительная компания «Татдорстрой» выставил на торги дебиторскую задолженность компании. Всего представлено восемь лотов, начальная цена которых в совокупности — 129,1 миллиона рублей, 5,76% от суммы дебиторской задолженности, которая составляет 2,24 миллиарда.
- Казанское МУП «Водоканал» ищет подрядчика для устройства системы автоматического полива на территории предприятия. Работы оценили в 2,3 миллиона рублей. Такую сумму предприятие готово выложить из собственных средств.
- Кабмин Татарстана утвердил максимальные размеры платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям Татарстана. В том числе он наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя главы Казани Евгению Лодвигову «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
- Также Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом. Согласно документу, ее целями являются формирование и укрепление объективного восприятия России в мире, содействие пониманию ее исторического пути, роли и места в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.
Ключевые события 194-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. За сутки на нем украинские ВС потеряли 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
- В Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ и уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, на которых хранилось свыше 1,5 тысячи реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для американских систем залпового огня HIMARS. В Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8.
- Высокоточным ударом по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» у Харькова ликвидировано более 30 националистов и 10 единиц автотехники. В ДНР огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено до 20 и ранено более 50 украинских военнослужащих.
- За сутки в ходе спецоперации поражены шесть пунктов управления ВСУ и 48 артиллерийских подразделений. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS производства США.
- Российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотников, в том числе «Байрактар-ТБ2». В Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. В воздухе перехвачены 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
- В Минобороны России рассказали, что 4 сентября в районе Запорожской АЭС украинские ВС применили ударный беспилотник, он потерял управление и упал в километре от территории станции в результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы. В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара — выпущено шесть артиллерийских снарядов из Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, заверили в ведомстве.
- Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеЭкономикаБизнес Татарстан
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