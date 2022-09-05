В Казани не будут повышать плату за школьное питание в новом учебном году

Фото: Максим Платонов

В новом учебном году стоимость комплексов школьного меню останется на том же уровне, что и ранее, сообщает Департамент продовольствия и социального питания Казани.



Учащимся младших классов горячее питание предоставляется бесплатно. За дополнительную плату учащиеся могут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей, суп в ассортименте за 16 рублей.

Ученикам с 5 по 11 классы предлагается комплексный обед стоимостью 48 рублей и по меню свободного выбора за 73 рубля.

Учащимся старших классов предоставляется льгота на питание 8,30 рубля в день. 18% обучающихся средней и старшей школы из малообеспеченных семей продолжат получать бесплатное питание за счет бюджета республики.

Фото: Максим Платонов

Для учеников младших классов с 1 сентября предусмотрено нововведение — в меню завтраков для будет доступно на выбор два комплекса. Первый комплекс состоит из холодной закуски (салаты, овощи), второго блюда и гарнира, напитка и хлеба. Второй комплекс — холодная закуска (гастрономические товары — сыр, масло сливочное порционно), блюда из круп (молочных каш) или макаронных изделий или из творога (запеканки, пудинги), напиток, хлеб и кисломолочные продукты. В оба комплекса несколько раз в неделю могут включать фрукты (яблоки и апельсины).

Право выбора варианта комплекса питания предоставлено родителям и будет оформляться письменным заявлением. Ассортимент блюд школьного меню насчитывает более 220 позиций.

Во всех школах продолжает действовать проект «Журнал родительского контроля». За прошлый учебный год по нему было получено 15 тысяч записей, 98,5% из них — положительные.

2 сентября в казанской еврейской школе №12 «Мишпахтейну» прошло торжественное открытие обновленной столовой. В учреждении провели капитальной ремонт столовой.

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Маргарита Головатенко