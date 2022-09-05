Ивана Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Фото: Максим Платонов (архив)

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

— Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена», — сказал судья.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Отмечается, что данный приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет. Кроме того, Сафронову назначили штраф в 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.



Скриншот: youtube.com

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Ивану Сафронову вменяют новый эпизод в окончательном обвинении по делу о госизмене — передачу данных о Вооруженных силах РФ в Сирии политологу Воронину.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину данные о деятельности российской армии в Сирии. Тот затем якобы передал информацию представителям внешней разведки ФРГ и сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии.

«Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — написал в своем telegram-канале адвокат Сафронова Иван Павлов.

Сафронова задержали в июле прошлого года. Ему вменяли передачу одной из спецслужб НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. В начале ноября 2021-го стало известно, что ФСБ завершила расследование по его делу о госизмене.

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Максим Кокунин