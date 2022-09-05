На этой неделе температурный фон в Татарстане окажется на 6–7 градусов ниже нормы

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане сохранится очень холодная погода, временами пройдут дожди. По прогнозу Гидрометцентра республики, температурный фон окажется на 6—7 градусов ниже нормы.



Предстоящей ночью в Татарстане похолодает до +1—6 градусов. В низких местах на почве и в воздухе ожидаются заморозки до -1°С. Днем во вторник, 6 сентября, максимальные температуры составят +10—15°С.

Ночью в среду и четверг, 7 и 8 сентября, в Татарстане ожидается от +2 до +8 градусов. Дневные температуры не превысят +9—14°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 9 сентября, и в субботу, 10 сентября, сохранится очень холодная дождливая погода.

Синоптики объяснили, что холодная погода с температурами на 3—4 градуса ниже нормы установилась в Татарстане из-за распространения обширной тропосферной ложбины с воздухом северных широт. Ночные температуры опускаются до 0°С. В ночь с субботы на воскресенье на востоке республики местами наблюдались слабые заморозки.

Сегодня днем в Татарстане существенных осадков не прогнозируется. Днем ожидается от +13 до +18 градусов.

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Татьяна Демина