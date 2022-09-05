В Кабуле два сотрудника российского посольства погибли при взрыве

Фото: .wikipedia.org / Aulfat Rizai

В Кабуле в результате взрыва у здания российского посольства погибли два сотрудника дипломатической миссии, сообщили в МИД.



Все случилось 5 сентября в 10.50 по кабульскому времени. Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел российского посольства. Погибли два сотрудника дипмиссии РФ, пострадавшие есть среди афганских граждан.

Как дополняет источник «РИА Новости», взрывное устройство привели в действие, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По предварительной информации, пострадали 15—20 человек.

Фото: pxhere.com

В августе 2021 года Кабул захватило движение «Талибан»*, которое заявило об окончании войны с правительственными войсками. Американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Маргарита Головатенко