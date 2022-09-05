Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском вузе в 2021 году, признал свою вину

Фото: Максим Платонов (архив)

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете в 2021 году, в результате которой погибли шесть человек, признал свою вину в зале суда, об этом сообщает ТАСС.

СК завершил расследование дела в июле 2022 года. Бекмансурова обвинили в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Фото: соцсети

Обвиняемый открыл стрельбу утром 20 сентября. 23 человека оказались ранены. Еще более 30 человекам, согласно материалам дела, причинены «нравственные и физические страдания». В январе стрелка признали вменяемым.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко