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Президент России утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

18:51, 05.09.2022
Президент России утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, целями гуманитарной политики за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.

Основные положения концепции:

  • Учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры»;
  • Глобализация не только обогащает культуры, но и ставит под угрозу самобытность;
  • Для укрепления положительного образа страны следует активно содействовать сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России;
  • России необходимо активно пресекать попытки переписать историю Второй мировой войны и преуменьшить роль советского народа в Великой Победе;
  • Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру;
  • Продвижение преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории;
  • Усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире;
  • Повышение конкурентоспособности отечественного образования.
Фото: Максим Платонов

В июле Владимир Путин также подписал указ об утверждении Морской доктрины. По словам президента, Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

— Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, — говорится в тексте.

Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

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Максим Кокунин
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