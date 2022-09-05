Президент России утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, целями гуманитарной политики за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.



Основные положения концепции:

Учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры»;

Глобализация не только обогащает культуры, но и ставит под угрозу самобытность;

Для укрепления положительного образа страны следует активно содействовать сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России;

России необходимо активно пресекать попытки переписать историю Второй мировой войны и преуменьшить роль советского народа в Великой Победе;

Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру;

Продвижение преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории;

Усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире;

Повышение конкурентоспособности отечественного образования.

Фото: Максим Платонов

В июле Владимир Путин также подписал указ об утверждении Морской доктрины. По словам президента, Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

— Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, — говорится в тексте.

Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

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Максим Кокунин