Из медицины в сельское хозяйство: экс-начальник МСЧ МВД Татарстана переехал в Новую Атню

Как стало известно «Реальному времени», начальник медико-санитарной части МВД по Татарстану Рустем Хисамиев покинул свой пост. Нашел он себя в неожиданной сфере — медик возглавил крупное сельскохозяйственное предприятие в Новой Атне с миллиардной выручкой.

Ординатуру окончил в 2006 году

Выпускник лечебного факультета КГМУ, Рустем Хисамиев родился в 1980 году в селе Верхняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В 2003 году окончил обучение в медицинском университете, а затем еще три года проходил ординатуру на кафедре офтальмологии КГМА.

В 2008 году его приняли на должность инспектора-врача МСЧ МВД Татарстана, в этом же году он возглавил поликлинику медико-санитарной части. В 2009-м Хисамиев прошел обучение на кафедре организации общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской медицинской академии. Для повышения квалификации и обмена опытом выезжал в Германию.

Фото: МВД по РТ

В 2012 году его направили в служебную командировку в Северо-Кавказский регион в качестве врача сводного отряда полиции. Еще через год, в марте 2013 года, он стал исполняющим обязанности начальника МСЧ МВД Татарстана, а уже в августе заступил на должность без приставки «и.о.». Кроме того, Хисамиев является автором нескольких публикаций в медицинских научных журналах.

В 2013 году медико-санитарная часть впервые работала в рамках международного мероприятия — Всемирной летней Универсиады, которая проходила в Казани. Весь полученный опыт был применен в 2014 году в рамках Олимпиады в Сочи.

По состоянию на 2020 год в медико-санитарной части МВД по Татарстану функционировали поликлиника в Казани на 400 посещений в смену, с четырьмя койками дневного стационара, клинический госпиталь на 230 коек, госпиталь с поликлиникой в Набережных Челнах на 65 коек терапевтического профиля и на 220 посещений в смену, военно-врачебная комиссия и ряд других подразделений.

Переход в сельское хозяйство

На своем посту начальника медико-санитарной части МВД по Татарстану Рустем Хисамиев проработал около 9 лет и ушел с должности в начале июня 2022 года. Немногим позже, в августе, он стал директором ООО «Сельхозтехника», которое владеет двумя сельскохозяйственными предприятиями в Атнинском районе Татарстана — ООО «Тукаевский» в деревне Новая Атня и ООО «Шахтер» в селе Коморгузя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оба хозяйства выращивают зерно, а их суммарная выручка за последние несколько лет превышает миллиард рублей в год. Сама «Сельхозтехника» такими показателями похвастаться не может, да и занимается она не сельским хозяйством напрямую, а ремонтом машин и оборудования. Выручка предприятия за прошлый год составила всего около 5,78 миллиона рублей при чистой прибыли в 39 тысяч.

В собственности компании находятся два земельных участка в Большой Атне общей площадью более 1,6 млн кв. м. Учредителем «Сельхозтехники» является Лейсан Губайдуллина, которая также возглавляет хлебозавод «Мирас+».

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Артем Гафаров