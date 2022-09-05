Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс
Новым премьер-министром Великобритании станет глава МИД страны Лиз Трасс, она была избрана главой Консервативной партии, таковы результаты голосования, которые озвучил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, трансляцию вел телеканал Sky News.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как экс-министр финансов Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.
По информации СМИ, действующий премьер страны Борис Джонсон планирует передать полномочия новому лидеру партии не раньше чем 6 сентября.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Отставка Джонсона связана с правительственным кризисом в Великобритании: только за последние два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в их числе — руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к лидеру Консервативной партии и выражали несогласие с его методами руководства.
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