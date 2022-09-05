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Дебиторку «Татдорстроя» Равиля Зиганшина на 2,2 миллиарда рублей продают за 129,1 миллиона

17:21, 05.09.2022
Дебиторку «Татдорстроя» Равиля Зиганшина на 2,2 миллиарда рублей продают за 129,1 миллиона
Фото: realnoevremya.ru

Дебиторская задолженность составила 2,24 миллиарда

Конкурсный управляющий казанского ООО «Строительная компания «Татдорстрой» выставил на торги дебиторскую задолженность компании. Всего представлено восемь лотов, начальная цена которых в совокупности — 129,1 миллиона рублей, 5,76% от суммы дебиторской задолженности, которая составляет 2,24 миллиарда.

Самый дорогой лот — право требования на краткосрочные долговые обязательства «Татдорстроя» к ООО «Стальмонтаж-Электросталь». Начальную цену определили почти в 61,5 миллиона рублей, притом что дебиторская задолженность оценивается в 1 миллиард. То есть начальная цена составила 5,76% от дебиторской задолженности.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о том, что «Татдорстрой», основной подрядчик строительства стадиона «Самара Арена», подал в правоохранительные органы заявление на гендиректора субподрядчика ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, обвиняя его в хищении средств. По информации «Татдорстроя», эта компания получила от него более 2,6 млрд рублей, а акты о выполненных работах представила только на 87,8 млн. «Стальмонтаж-Электросталь» еще в августе 2017 года вошла в начальную стадию банкротства — наблюдение.

Фото yandex.ru

На втором месте по размеру начальной цены лота — дебиторская задолженность ООО «КМУ». Ее оценили в 57 миллионов, притом что компания задолжала 990,7 миллиона.

В 2,87 миллиона оценили начальную цену лота на право требования по краткосрочным долговым обязательствам «Татдорстроя» к ООО «Тонас», которое задолжало 49,8 миллиона рублей. В 2,76 миллиона определили начальную цену лота по праву требования к «СМТ-Интеху» при задолженности в 47,9 миллиона.

Начальная цена лота №4 — дебиторская задолженность ООО «Каскад-Поволжье» — составила 2,27 миллиона рублей. Компания задолжала «Татдорстрою» 39,4 миллиона.

В 1,6 миллиона оценили лот №2 — право требования на краткосрочные долговые обязательства «Татдорстроя» к ООО «Производственно-строительная организация «Тюмень». Долг компании при этом составляет ровно 28 миллионов рублей.

Самые бюджетные лоты, начальная цена которых не превышает 520 тысяч рублей, — это право требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «Дизал» и ООО «Свифт». Они составила 514,5 тысячи и 518,4 тысячи рублей при дебиторской задолженности в 8,9 и 9 миллионов соответственно.

«Татдорстрой» признали банкротом три года назад

ООО «Строительная компания «Татдорстрой» — компания Равиля Зиганшина, гендиректора ПСО «Казань». Компания была основным субподрядчиком стадиона «Самара Арена».

Процедуру наблюдения, начальную стадию банкротства, в отношении ООО «СК «Татдорстрой» ввел Арбитражный суд Татарстана еще осенью 2018 года. Иск о банкротстве компании поступил от московского ООО «МК-Логистика». Сумма требования составляла 9,45 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов

В начале июля 2019 года «Татдорстрой» признали банкротом. В компании ввели конкурсное производство.

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Татьяна Демина
Бизнес Татарстан Зиганшин Равиль Хабибулович

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