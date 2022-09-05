Дебиторку «Татдорстроя» Равиля Зиганшина на 2,2 миллиарда рублей продают за 129,1 миллиона

Дебиторская задолженность составила 2,24 миллиарда

Конкурсный управляющий казанского ООО «Строительная компания «Татдорстрой» выставил на торги дебиторскую задолженность компании. Всего представлено восемь лотов, начальная цена которых в совокупности — 129,1 миллиона рублей, 5,76% от суммы дебиторской задолженности, которая составляет 2,24 миллиарда.

Самый дорогой лот — право требования на краткосрочные долговые обязательства «Татдорстроя» к ООО «Стальмонтаж-Электросталь». Начальную цену определили почти в 61,5 миллиона рублей, притом что дебиторская задолженность оценивается в 1 миллиард. То есть начальная цена составила 5,76% от дебиторской задолженности.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о том, что «Татдорстрой», основной подрядчик строительства стадиона «Самара Арена», подал в правоохранительные органы заявление на гендиректора субподрядчика ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, обвиняя его в хищении средств. По информации «Татдорстроя», эта компания получила от него более 2,6 млрд рублей, а акты о выполненных работах представила только на 87,8 млн. «Стальмонтаж-Электросталь» еще в августе 2017 года вошла в начальную стадию банкротства — наблюдение.



Фото yandex.ru

На втором месте по размеру начальной цены лота — дебиторская задолженность ООО «КМУ». Ее оценили в 57 миллионов, притом что компания задолжала 990,7 миллиона.

В 2,87 миллиона оценили начальную цену лота на право требования по краткосрочным долговым обязательствам «Татдорстроя» к ООО «Тонас», которое задолжало 49,8 миллиона рублей. В 2,76 миллиона определили начальную цену лота по праву требования к «СМТ-Интеху» при задолженности в 47,9 миллиона.

Начальная цена лота №4 — дебиторская задолженность ООО «Каскад-Поволжье» — составила 2,27 миллиона рублей. Компания задолжала «Татдорстрою» 39,4 миллиона.

В 1,6 миллиона оценили лот №2 — право требования на краткосрочные долговые обязательства «Татдорстроя» к ООО «Производственно-строительная организация «Тюмень». Долг компании при этом составляет ровно 28 миллионов рублей.

Самые бюджетные лоты, начальная цена которых не превышает 520 тысяч рублей, — это право требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «Дизал» и ООО «Свифт». Они составила 514,5 тысячи и 518,4 тысячи рублей при дебиторской задолженности в 8,9 и 9 миллионов соответственно.

«Татдорстрой» признали банкротом три года назад

ООО «Строительная компания «Татдорстрой» — компания Равиля Зиганшина, гендиректора ПСО «Казань». Компания была основным субподрядчиком стадиона «Самара Арена».



Процедуру наблюдения, начальную стадию банкротства, в отношении ООО «СК «Татдорстрой» ввел Арбитражный суд Татарстана еще осенью 2018 года. Иск о банкротстве компании поступил от московского ООО «МК-Логистика». Сумма требования составляла 9,45 миллиона рублей.



Фото: Максим Платонов

В начале июля 2019 года «Татдорстрой» признали банкротом. В компании ввели конкурсное производство.

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Татьяна Демина