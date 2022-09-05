Через три года численность школьников в Казани может превысить 200 тысяч человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

В 2022 году 1 сентября в школы Казани пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше прошлогоднего показателя. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — подчеркнул на «деловом понедельнике» глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

— Нехватка школ — это не чей-то недосмотр, это системная проблема, которая возникла в связи с бэби-бумом в нашем городе. Прогнозировать, сколько детей появится в течение 3—5 лет, сложно. 20 лет назад мы даже просчитать не могли, что к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников, — сказал он.

Чтобы избежать переполненности школ, власти Казани решили перераспределять детей из густонаселенных районов в более отдаленные школы. Для их перевозки организовали работу 35 школьных автобусов. Тем временем, сообщил Рустем Гафаров, в Казани идет строительство двух больших школ — на улице Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, идет утверждение техзаданий на проектирование школ в ЖК «Салават купере» и «Светлая долина», в районе ул. Родина и поселка Вишневка.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— С этим вопросом мы стучимся во все двери, во все министерства, доносим ожидания наших горожан. Решение вопроса строительства, действительно, очень бюджетоемкое — одна школа обходится примерно в 1,5 млрд рублей, — добавил Рустем Гафаров.

Напомним, в Татарстане 1 сентября первый звонок прозвенел для для 55,3 тысячи первоклассников. В Казани впервые за парты сели более 20,7 тысячи ребят.



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Ангелина Панченко