Власти Татарстана утвердили максимальный размер платы родителей за детский сад на 2023 год
Кабмин Татарстана утвердил максимальные размеры платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.
Например, максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в группах общеразвивающей и комбинированной направленности в возрасте от 2 месяцев до трех лет составит 899 рублей в месяц при пятидневной работе детского сада по три часа в день. Если в семье три и более детей, плата составит 450 рублей в месяц.
Более подробные расценки представлены ниже:
Максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в возрасте до трех лет, нуждающегося в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в группах компенсирующей и оздоровительной направленности составит 1 029 рублей в месяц при пятидневной работе детского сада по три часа в день. Если в семье три и более детей, плата составит 515 рублей в месяц.
Напомним, россияне могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги в детских садах, которые созданы индивидуальными предпринимателями (ИП). Услуга доступна с 15 августа.
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