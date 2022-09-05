Власти Татарстана утвердили максимальный размер платы родителей за детский сад на 2023 год

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил максимальные размеры платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

Например, максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в группах общеразвивающей и комбинированной направленности в возрасте от 2 месяцев до трех лет составит 899 рублей в месяц при пятидневной работе детского сада по три часа в день. Если в семье три и более детей, плата составит 450 рублей в месяц.

Более подробные расценки представлены ниже:

Максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в возрасте до трех лет, нуждающегося в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в группах компенсирующей и оздоровительной направленности составит 1 029 рублей в месяц при пятидневной работе детского сада по три часа в день. Если в семье три и более детей, плата составит 515 рублей в месяц.

Напомним, россияне могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги в детских садах, которые созданы индивидуальными предпринимателями (ИП). Услуга доступна с 15 августа.



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Татьяна Демина