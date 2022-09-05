Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград семерым татарстанцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград семерым жителям Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавируса медалью Луки Крымского награждены два врача «Клинической больницы «РЖД-Медицина» Роман Егоров, Маариф Рустамов и санитарка Алена Пирогова.

Фото: ru.wikipedia.org (медаль Луки Крымского)

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени зампредседателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и председатель правления Тетюшского районного потребительского сообщества Ильдар Сулейманов. Эту же награду получила начальник отдела Управления Роспотребнадзора Гузалия Фомичева.

Фото: ru.wikipedia.org (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени)

Также Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя главы Казани Евгению Лодвигову. Отмечается, что награда присуждена ей «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В начале августа президент России наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Награда также присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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Максим Кокунин